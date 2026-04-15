Ateliers et Spectacles Compagnie du Gravillon, salle polyvalente Saint-Genix-les-Villages, Saint-Genix-les-Villages

Ateliers et Spectacles Compagnie du Gravillon 11 et 12 mai salle polyvalente Saint-Genix-les-Villages Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T15:00:00+02:00 – 2026-05-11T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-12T15:00:00+02:00 – 2026-05-12T21:30:00+02:00

Spectacle Zone critique – L’EAU lundi 11 mai 2026 de 20H à 21H30.

Spectacle Zone critique – L’AIR mardi 12 de 20H à 21H30.

Trois scientifiques seront également présents aux côtés de la compagnie du Gravillon lundi 11 et mardi 12:

L’un d’entre eux proposera le lundi une conférence « non-gesticulée » :

« La petite histoire de l’effet de serre » : comment et dans quel contexte l’effet de serre atmosphérique a-t-il été découvert ? »

Un autre intervenant du Gravillon, spécialiste de l’accompagnement dans les transitions écologiques, récoltera la parole du public concernant toutes les initiatives locales pour une restitution à l’issue du spectacle dans le cadre d’un bord de scène entre le public, le comédien et les scientifiques.

Atelier réparation vélo avec l’association Véloscopie et des collégiens de Saint-Chef le mardi 12 mai après-midi.

La Cie du Gravillon proposera de 18h à 19h mardi 12 mai un atelier « Comment fabriquer de l’électricité à partir de son vélo » animé par Aurélien Masseboeuf, enseignant chercheur au CNRS.

salle polyvalente Saint-Genix-les-Villages 527 route de la Glière 73240 Saint-Genix-sur Guiers Saint-Genix-les-Villages 73240 Saint-Genix-sur-Guiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Zone critique – L’EAU et Zone critique – L’AIR

Compagnie du Gravillon