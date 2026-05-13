Ateliers “Fil d’Or et de Fer”, Musée de Trévoux et ses trésors, Trévoux

Ateliers “Fil d’Or et de Fer” Samedi 23 mai, 18h30 Musée de Trévoux et ses trésors Ain

limité à 10 participants par atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

En résonance avec l’histoire prestigieuse du tirage de métaux à Trévoux, deux ateliers d’initiation au modelage du fil métallique sont proposés. L’objectif est de permettre aux participants de s’approprier une technique ancestrale de façon créative et moderne, en repartant avec un objet fini en seulement 30 minutes.

2 ateliers au choix sont proposés :

– Le Bijou de Trévoux : confection d’une bague ajustable ou d’une paire de

boucles d’oreilles minimalistes en fil de cuivre ou d’aluminium doré.

– Le Marque-page Sculpté : Création d’une silhouette figurative (oiseau, coeur, instrument de musique) servant de signet.

Places limitées (10 personnes max par atelier) – inscriptions sur place

4 ateliers de 30 min entre 18h30 et 20h30

Musée de Trévoux et ses trésors Grande Rue, 01600 Trévoux Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474003632 https://mairie-trevoux.fr Situé au sein de l’Hôtel Pierre et Anne de Bourbon, le musée Trévoux et ses Trésors vous invite à remonter le temps pour découvrir l’histoire passionnante de Trévoux.

Partez sur les traces du passé prestigieux de Trévoux, une cité qui fut jadis capitale de la Principauté de Dombes et dont le rayonnement s’est mesuré à l’échelle de l’Europe. Le musée présente des collections insolites à travers une médiation ludique et contemporaine : monnaie, tirage d’or et d’argent, orfèvrerie, imprimerie, etc.

La visite, basée sur une scénographie attractive, donne aux visiteurs les clés pour comprendre la singularité de l’histoire de Trévoux.

Le parcours est guidé par des personnages évoquant ces savoir-faire.

Un patrimoine inédit et ses techniques associées :

– Monnayage, affinage de métaux, orfèvrerie, poinçonnage, filière en diamant…

– Manuscrits et ouvrages imprimés dont des « ouvrages phares » : les Mémoires de Trévoux et le Dictionnaire de Trévoux.

– Un rouet, magnifique machine à filer du XIXème, est venu compléter ces collections. D’ailleurs, les membres de l’association pour la sauvegarde du patrimoine PRIVALS ont été mis à l’honneur suite à l’obtention du 1er prix du concours Patrimoine Aurhalpin 2022 dans la catégorie «Savoir-Faire» pour sa restauration.

En résonance avec l’histoire prestigieuse du tirage de métaux à Trévoux, deux ateliers d’initiation au modelage du fil métallique sont proposés. L’objectif est de permettre aux participants de une de…

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