Ateliers floraux Fabrication d’une Croix de Saint-Jean L’Atelier des Bouquets Bazas
Ateliers floraux Fabrication d’une Croix de Saint-Jean L’Atelier des Bouquets Bazas vendredi 19 juin 2026.
Bazas
Ateliers floraux Fabrication d’une Croix de Saint-Jean
L’Atelier des Bouquets 7 Cours Ausone Bazas Gironde
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:15:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Des ateliers d’art floral pour les passionnés de fleurs, ou tout simplement pour se détendre et partager un moment convivial.
Créer sa Croix de Saint-Jean, la ramener à la maison, vous épaterez vos proches et vos amis.
Venez passer un moment agréable au milieu des fleurs!
Les ateliers floraux durent entre 1h00 et 1h30, places limitées. .
L’Atelier des Bouquets 7 Cours Ausone Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 25 97
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English : Ateliers floraux Fabrication d’une Croix de Saint-Jean
L’événement Ateliers floraux Fabrication d’une Croix de Saint-Jean Bazas a été mis à jour le 2026-04-22 par La Gironde du Sud
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