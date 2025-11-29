Ateliers floraux Fabrication d’une Croix de Saint-Jean L’Atelier des Bouquets Bazas

Bazas

Ateliers floraux Fabrication d’une Croix de Saint-Jean

L’Atelier des Bouquets 7 Cours Ausone Bazas Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:15:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Des ateliers d’art floral pour les passionnés de fleurs, ou tout simplement pour se détendre et partager un moment convivial.

Créer sa Croix de Saint-Jean, la ramener à la maison, vous épaterez vos proches et vos amis.

Venez passer un moment agréable au milieu des fleurs!

Les ateliers floraux durent entre 1h00 et 1h30, places limitées. .

L’Atelier des Bouquets 7 Cours Ausone Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 25 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers floraux Fabrication d’une Croix de Saint-Jean

L’événement Ateliers floraux Fabrication d’une Croix de Saint-Jean Bazas a été mis à jour le 2026-04-22 par La Gironde du Sud