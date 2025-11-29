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Ateliers floraux Fabrication d’une Croix de Saint-Jean L’Atelier des Bouquets Bazas

Ateliers floraux Fabrication d’une Croix de Saint-Jean L’Atelier des Bouquets Bazas

Ateliers floraux Fabrication d’une Croix de Saint-Jean L’Atelier des Bouquets Bazas vendredi 19 juin 2026.

Lieu : L'Atelier des Bouquets

Adresse : 7 Cours Ausone

Ville : 33430 Bazas

Département : Gironde

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:15:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Bazas

Ateliers floraux Fabrication d’une Croix de Saint-Jean

L’Atelier des Bouquets 7 Cours Ausone Bazas Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:15:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Des ateliers d’art floral pour les passionnés de fleurs, ou tout simplement pour se détendre et partager un moment convivial.
Créer sa Croix de Saint-Jean, la ramener à la maison, vous épaterez vos proches et vos amis.
Venez passer un moment agréable au milieu des fleurs!
Les ateliers floraux durent entre 1h00 et 1h30, places limitées.   .

L’Atelier des Bouquets 7 Cours Ausone Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 25 97 

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English : Ateliers floraux Fabrication d’une Croix de Saint-Jean

L’événement Ateliers floraux Fabrication d’une Croix de Saint-Jean Bazas a été mis à jour le 2026-04-22 par La Gironde du Sud

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