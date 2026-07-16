Ateliers Girouettes de Touraine et vannerie Sens Tressés, Girouettes de Touraine, Vannerie Sens tressés, Dierre

Informations pratiques

Ateliers Girouettes de Touraine et vannerie Sens Tressés 19 et 20 septembre Girouettes de Touraine, Vannerie Sens tressés Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites de deux ateliers, vannière et girouettier, expositions de créations, démonstrations, explications, échanges avec les visiteurs.

Girouettes de Touraine, Vannerie Sens tressés 4 rue de Coquiau 37150 Dierre Dierre 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 09 63 02 36 66 http://girouettes-de-touraine.fr https://fr-fr.facebook.com/vannerie37/;https://www.facebook.com/GirouettesDeTouraine/ Ancienne exploitation viticole, réhabilitée en maison d’habitation, les dépendances sont utilisées pour nos activités artisanales, stockage des matériaux, lieux de production. Stationnement préconisé sur la D40.

Visites de deux ateliers, vannière et girouettier, expositions de créations, démonstrations, explications, échanges avec les visiteurs.

©GérardMORISSET