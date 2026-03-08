Ateliers Golf Découverte Golf de Seignosse Seignosse
Golf de Seignosse Avenue de Belvédère Seignosse Landes
Vous avez toujours voulu essayer le golf sans jamais oser franchir le pas ?
Resonance Golf Collection vous ouvre les portes de ses parcours d’exception pour une expérience découverte accessible à tous, encadrée par un professionnel.
Du 21 mars au 26 avril, découvrez le golf dans le cadre exceptionnel du Golf de Seignosse, Resonance Golf Collection.
Au programme
– Ateliers encadrés par un enseignant
– 1 heure d’initiation au practice pour taper des longs et au putting green pour mettre la balle dans le trou
– Visite du parcours en voiturette et cocktail
Informations pratiques
Tarif = 39 € par personne
Nombre maximum par groupe = 8
A partir de 18 ans
Réservations en ligne .
Golf de Seignosse Avenue de Belvédère Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 68 30
English : Ateliers Golf Découverte
Have you always wanted to try golf, but never dared to take the plunge?
Resonance Golf Collection opens the doors of its exceptional courses to you for a discovery experience accessible to all, supervised by a professional.
