Ateliers Golf Découverte Golf de Seignosse Seignosse

Golf de Seignosse
Avenue de Belvédère
Seignosse
Landes

Début : 2026-03-21

fin : 2026-04-26

Vous avez toujours voulu essayer le golf sans jamais oser franchir le pas ?

Resonance Golf Collection vous ouvre les portes de ses parcours d’exception pour une expérience découverte accessible à tous, encadrée par un professionnel.

Du 21 mars au 26 avril, découvrez le golf dans le cadre exceptionnel du Golf de Seignosse, Resonance Golf Collection.

Au programme

– Ateliers encadrés par un enseignant

– 1 heure d’initiation au practice pour taper des longs et au putting green pour mettre la balle dans le trou

– Visite du parcours en voiturette et cocktail

Informations pratiques

Tarif = 39 € par personne

Nombre maximum par groupe = 8

A partir de 18 ans

Réservations en ligne .

Golf de Seignosse Avenue de Belvédère Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 68 30

English : Ateliers Golf Découverte

Have you always wanted to try golf, but never dared to take the plunge?

Resonance Golf Collection opens the doors of its exceptional courses to you for a discovery experience accessible to all, supervised by a professional.

