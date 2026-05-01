Pern

Ateliers impressions végétales Tatakizome M.A Nature

Lieu-dit Laromiguière Pern Lot

Tarif : 36 – 36 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 14:00:00

fin : 2026-05-18 17:00:00

Date(s) :

2026-05-18 2026-05-30 2026-06-19

Nous partirons pour une petite balade nature pour recueillir les plantes autour de nous

Nous partirons pour une petite balade nature pour recueillir les plantes autour de nous. Puis nous réaliserons des impressions végétales sur du coton ou du lin à partir de notre cueillette. Cette technique par frappage et passage dans différents bains permettra d’imprimer les empreintes des végétaux.

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Lieu-dit Laromiguière Pern 46170 Lot Occitanie +33 6 99 08 95 11 manature.marieannick@gmail.com

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English :

We’ll set off on a short nature walk to collect the plants around us

L’événement Ateliers impressions végétales Tatakizome M.A Nature Pern a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cahors Vallée du Lot