Ateliers impressions végétales Tatakizome M.A Nature Pern
Ateliers impressions végétales Tatakizome M.A Nature Pern lundi 18 mai 2026.
Pern
Ateliers impressions végétales Tatakizome M.A Nature
Lieu-dit Laromiguière Pern Lot
Tarif : 36 – 36 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 14:00:00
fin : 2026-05-18 17:00:00
Date(s) :
2026-05-18 2026-05-30 2026-06-19
Nous partirons pour une petite balade nature pour recueillir les plantes autour de nous
Nous partirons pour une petite balade nature pour recueillir les plantes autour de nous. Puis nous réaliserons des impressions végétales sur du coton ou du lin à partir de notre cueillette. Cette technique par frappage et passage dans différents bains permettra d’imprimer les empreintes des végétaux.
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Lieu-dit Laromiguière Pern 46170 Lot Occitanie +33 6 99 08 95 11 manature.marieannick@gmail.com
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English :
We’ll set off on a short nature walk to collect the plants around us
L’événement Ateliers impressions végétales Tatakizome M.A Nature Pern a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cahors Vallée du Lot
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