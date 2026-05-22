Ateliers jardinage en pots Médiathèque Paimpol Paimpol
Ateliers jardinage en pots Médiathèque Paimpol Paimpol mercredi 27 mai 2026.
Paimpol
Ateliers jardinage en pots
Médiathèque Paimpol 2 Rue Henry Dunant Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Destinés aux enfants de 8 à 12 ans, ces ateliers permettront de découvrir les bases du jardinage tout en réalisant une plantation en pot. .
Médiathèque Paimpol 2 Rue Henry Dunant Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 01 09
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English :
L’événement Ateliers jardinage en pots Paimpol a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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