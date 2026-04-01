Randonnée 100% GR34 avec Horizons22 Plage de Launay Ploubazlanec

Ploubazlanec

Randonnée 100% GR34 avec Horizons22

Plage de Launay Lieu-dit Launay Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:00:00

fin : 2026-04-24 17:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Randonnée d’environ 10 kilomètres au départ de la gare de Paimpol. Passage par la vieille ville et le port. Hameau de Kerroc’h, Perros Hamon, plage de Launay, panorama du Rohou et arrivée à la pointe de l’Arcouest. Tout au long du parcours, de nombreuses informations sur le patrimoine naturel, historique et économique. Retour sur Paimpol par la navette BreizhGo (inclus dans le tarif). Vivez un moment culturel et sportif ! .

Plage de Launay Lieu-dit Launay Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 16 87 98 51

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English :

L’événement Randonnée 100% GR34 avec Horizons22 Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol