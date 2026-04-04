Vendredis de Beauport Abbaye de Beauport Rue de Beauport Paimpol
Vendredis de Beauport Abbaye de Beauport Rue de Beauport Paimpol vendredi 22 mai 2026.
Paimpol
Vendredis de Beauport
Abbaye de Beauport Rue de Beauport 32 Chemin de l’Abbaye Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Nouveauté 2026 les vendredis prennent une tonalité musicale à l’abbaye de Beauport.
Une parenthèse sonore pour commencer le weekend autrement avec Trio Zaïna, musique polyglotte. .
Abbaye de Beauport Rue de Beauport 32 Chemin de l’Abbaye Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Vendredis de Beauport Paimpol a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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