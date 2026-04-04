Vendredis de Beauport Abbaye de Beauport Rue de Beauport Paimpol

Paimpol

Vendredis de Beauport

Abbaye de Beauport Rue de Beauport 32 Chemin de l’Abbaye Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Nouveauté 2026 les vendredis prennent une tonalité musicale à l’abbaye de Beauport.

Une parenthèse sonore pour commencer le weekend autrement avec Trio Zaïna, musique polyglotte. .

Abbaye de Beauport Rue de Beauport 32 Chemin de l’Abbaye Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Vendredis de Beauport Paimpol a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol