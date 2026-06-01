Ateliers Jeux vidéo Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise
Ateliers Jeux vidéo Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise mercredi 10 juin 2026.
Falaise
Ateliers Jeux vidéo
Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-17 17:00:00
Date(s) :
2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24
Atelier découverte de jeux vidéos (nouveaux ou anciens), ouvert à tous
Atelier découverte de jeux vidéos (nouveaux ou anciens), ouvert à tous .
Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45
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English : Ateliers Jeux vidéo
Video game discovery workshop (new or old), open to all
L’événement Ateliers Jeux vidéo Falaise a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Falaise Suisse Normande
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