Ateliers Jeux vidéo Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise

Falaise

Ateliers Jeux vidéo

Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :

2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24

Atelier découverte de jeux vidéos (nouveaux ou anciens), ouvert à tous

Atelier découverte de jeux vidéos (nouveaux ou anciens), ouvert à tous .

Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45

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English : Ateliers Jeux vidéo

Video game discovery workshop (new or old), open to all

L’événement Ateliers Jeux vidéo Falaise a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Falaise Suisse Normande