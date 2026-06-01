Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ateliers Jeux vidéo Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise

Ateliers Jeux vidéo Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise

Ateliers Jeux vidéo Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Rue Gonfroy Fitz Rou

Adresse : Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf

Ville : 14700 Falaise

Département : Calvados

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Falaise

Ateliers Jeux vidéo

Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :
2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24

Atelier découverte de jeux vidéos (nouveaux ou anciens), ouvert à tous
Atelier découverte de jeux vidéos (nouveaux ou anciens), ouvert à tous   .

Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers Jeux vidéo

Video game discovery workshop (new or old), open to all

L’événement Ateliers Jeux vidéo Falaise a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Falaise Suisse Normande

À voir aussi à Falaise (Calvados)