Conférence Deux destins extraordinaires de femmes ordinaires sous l’Occupation par Bernard Martin Mémorial de Falaise Falaise

Falaise

Conférence Deux destins extraordinaires de femmes ordinaires sous l’Occupation par Bernard Martin

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 11:00:00

fin : 2026-06-17 12:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Rendez-vous le mercredi 17 juin au Mémorial de Falaise pour une nouvelle conférence proposée dans le cadre des Mercredis de l’Histoire. Au programme, Deux destins extraordinaires de femmes ordinaires sous l’Occupation par Bernard Martin

Rendez-vous le mercredi 17 juin au Mémorial de Falaise pour une nouvelle conférence proposée dans le cadre des Mercredis de l’Histoire. Au programme, Deux destins extraordinaires de femmes ordinaires sous l’Occupation par Bernard Martin, originaire de Tournai-sur-Dives et auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire de sa famille apportant ainsi un témoignage vivant de la vie rurale françaises des années 1930 aux années 1950.

En 2003, l’auteur apprend fortuitement que ses grands-parents ont caché un tailleur juif et sa fille sous l’Occupation en prenant un risque d’autant plus grand, que métayers, leur maître, qui habite à 300 mètres de leur ferme, est un milicien notoire. L’ouvrage retrace la quête de l’auteur pour retrouver des informations sur ces deux Français devenus clandestins car pourchassés en raison de leur religion. Il s’agit aussi de rendre hommage à ces citoyens français qui, au péril de leur vie, ont protégé des Juifs contre les lois antisémites de Vichy. Le point commun de ces deux histoires est le courage déployé par cette génération confrontée aux affres de l’Histoire.

Il présentera également lors de cette conférence son livre Marie Bisson, une épicière normande dans la tourmente , Anépigraphe éditions, 2025.

*Conférence dans le cadre de l’exposition temporaire Femmes en guerre Engagements et désillusions .

Pratique

✔ Le mercredi 17 juin à 11h au Mémorial de Falaise

✔ Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles .

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97

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English : Conférence Deux destins extraordinaires de femmes ordinaires sous l’Occupation par Bernard Martin

Join us on Wednesday 17 June at the Falaise Memorial for a new lecture as part of the Mercredis de l’Histoire series. On the programme: Two extraordinary destinies of ordinary women under the Occupation by Bernard Martin.

L’événement Conférence Deux destins extraordinaires de femmes ordinaires sous l’Occupation par Bernard Martin Falaise a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Falaise Suisse Normande