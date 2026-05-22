Concert de l’Harmonie du Pays de Falaise Forum Théatre de Falaise Falaise
Concert de l’Harmonie du Pays de Falaise Forum Théatre de Falaise Falaise vendredi 5 juin 2026.
Falaise
Concert de l’Harmonie du Pays de Falaise
Forum Théatre de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Concert de l’Harmonie du Pays de Falaise au Forum à 20h30
1ère partie Big-Band Jazz
2ème partie L’Harmonie se jette à l’eau !
Sur réservation à l’Office de Tourisme Falaise Suisse Normande uniquement
Concert de l’Harmonie du Pays de Falaise au Forum à 20h30
1ère partie Big-Band Jazz
2ème partie L’Harmonie se jette à l’eau !
Sur réservation à l’Office de Tourisme Falaise Suisse Normande (uniquement sur place) .
Forum Théatre de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 17 26
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English : Concert de l’Harmonie du Pays de Falaise
Concert by the Pays de Falaise brass band at the Forum at 8.30pm:
Part 1: Big-Band Jazz
Part 2: The Harmonie takes to the water!
By reservation only at the Falaise Suisse Normande Tourist Office
L’événement Concert de l’Harmonie du Pays de Falaise Falaise a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Falaise Suisse Normande
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