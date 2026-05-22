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Concert de l’Harmonie du Pays de Falaise Forum Théatre de Falaise Falaise

Concert de l’Harmonie du Pays de Falaise Forum Théatre de Falaise Falaise

Concert de l’Harmonie du Pays de Falaise Forum Théatre de Falaise Falaise vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Forum Théatre de Falaise

Adresse : 1 Boulevard de la Libération

Ville : 14700 Falaise

Département : Calvados

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Falaise

Concert de l’Harmonie du Pays de Falaise

Forum Théatre de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Concert de l’Harmonie du Pays de Falaise au Forum à 20h30
1ère partie Big-Band Jazz
2ème partie L’Harmonie se jette à l’eau !

Sur réservation à l’Office de Tourisme Falaise Suisse Normande uniquement
Concert de l’Harmonie du Pays de Falaise au Forum à 20h30
1ère partie Big-Band Jazz
2ème partie L’Harmonie se jette à l’eau !

Sur réservation à l’Office de Tourisme Falaise Suisse Normande (uniquement sur place)   .

Forum Théatre de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 17 26 

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English : Concert de l’Harmonie du Pays de Falaise

Concert by the Pays de Falaise brass band at the Forum at 8.30pm:
Part 1: Big-Band Jazz
Part 2: The Harmonie takes to the water!

By reservation only at the Falaise Suisse Normande Tourist Office

L’événement Concert de l’Harmonie du Pays de Falaise Falaise a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Falaise Suisse Normande

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