Nuit européenne des musées au Musée des Automates Musée des Automates Falaise

Falaise

Nuit européenne des musées au Musée des Automates

Musée des Automates Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La nuit européenne des musées aura lieu le samedi 23 mai 2026. Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes en France et en Europe, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. Visites éclairées, parcours ludiques, projections, animations exceptionnelles.

La nuit européenne des musées aura lieu le samedi 23 mai 2026. Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes en France et en Europe, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. Visites éclairées, parcours ludiques, projections, animations exceptionnelles donneront à vivre au public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.

Visite libre à la recherche de l’automate mystère Scannez le QR code situé à l’accueil et partez à la recherche de l’automate mystère avec l’aide de votre téléphone.

Pour un déroulement optimal, munissez-vous de vos écouteurs. Un parcours à faire en famille.

Gratuit .

Musée des Automates Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit européenne des musées au Musée des Automates

European Museum Night will take place on Saturday 23 May 2026. That evening, many museums in France and Europe will open their doors free of charge, from dusk until midnight. There will be illuminated tours, fun activities, screenings and special events.

L’événement Nuit européenne des musées au Musée des Automates Falaise a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Falaise Suisse Normande