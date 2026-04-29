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Heure du conte Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise

Heure du conte Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise

Heure du conte Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Rue Gonfroy Fitz Rou

Adresse : Médiathèque de Falaise

Ville : 14700 Falaise

Département : Calvados

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Falaise

Heure du conte

Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Les bibliothécaires vous préparent les meilleures histoires autour d’une thématique.

Pour les enfants de 3 à 6 ans. Un moment magique pour écouter des histoires et découvrir de nouveaux livres.
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Sur réservation   .

Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45 

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English : Heure du conte

The librarians prepare the best stories around a theme.

For children aged 3 to 6. A magical time to listen to stories and discover new books.

L’événement Heure du conte Falaise a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Falaise Suisse Normande

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