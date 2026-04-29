Heure du conte Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise
Heure du conte Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise mercredi 20 mai 2026.
Falaise
Heure du conte
Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Les bibliothécaires vous préparent les meilleures histoires autour d’une thématique.
Pour les enfants de 3 à 6 ans. Un moment magique pour écouter des histoires et découvrir de nouveaux livres.
Les bibliothécaires vous préparent les meilleures histoires autour d’une thématique.
Pour les enfants de 3 à 6 ans. Un moment magique pour écouter des histoires et découvrir de nouveaux livres.
Sur réservation .
Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45
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English : Heure du conte
The librarians prepare the best stories around a theme.
For children aged 3 to 6. A magical time to listen to stories and discover new books.
L’événement Heure du conte Falaise a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Falaise Suisse Normande
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