Journée de l’IA à la micro-folie Micro-Folie de Falaise Falaise

Falaise

Journée de l’IA à la micro-folie

Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

À l’occasion de la semaine de l’IA pour tous, la Micro-Folie organise une JOURNEE DE L’IA

En partenariat avec l’EPN

Journée entière consacrée à l’IA, café IA le matin au Fablab à 10h, ateliers création d’image impossible avec l’IA à 14h et 16h au Fablab

À l’occasion de la semaine de l’IA pour tous, la Micro-Folie organise une JOURNEE DE L’IA En partenariat avec l’EPN

Journée entière consacrée à l’IA, café IA le matin au Fablab à 10h, ateliers création d’image impossible avec l’IA à 14h et 16h au Fablab

Et si l’intelligence artificielle pouvait imaginer des images… qui ne peuvent pas exister ?

Lors de cet atelier ludique et accessible à toutes et tous, venez tester plusieurs outils de génération d’images par IA pour créer des scènes impossibles et comparer leurs résultats.

Pas à pas, vous découvrirez comment fonctionnent ces technologies, ce qu’elles inventent, ce qu’elles transforment… et leurs limites. L’atelier invite aussi à prendre du recul sur les images générées crédibilité, biais, interprétation et impacts de l’IA dans notre quotidien.

Sur inscription .

Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 66 57 97 72 microfolie@falaise.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée de l’IA à la micro-folie

To mark AI for All Week, the Micro-Folie is organising an AI DAY

In partnership with EPN

A whole day dedicated to AI, with an AI café in the morning at the Fablab at 10am, and workshops on creating impossible images with AI at 2pm and 4pm at the Fablab.

L’événement Journée de l’IA à la micro-folie Falaise a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Falaise Suisse Normande