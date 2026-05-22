Rendez-vous aux jardins au château Guillaume-le-Conquérant Place Guillaume le Conquérant Falaise

Falaise

Rendez-vous aux jardins au château Guillaume-le-Conquérant

Place Guillaume le Conquérant Château Guillaume-le-Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

A l’occasion de l’événement national Rendez vous aux jardins, venez explorer la basse cour du château et profiter d’un programme riche en découvertes

À l’occasion de la 23e édition des Rendez-vous aux jardins, la basse cour du château Guillaume-le-Conquérant met à l’honneur la richesse du patrimoine végétal.

Jardiniers, professionnels ou encore amateurs se mobilisent pour partager leur passion et prodiguer des conseils personnalisés. Tout au long du week-end, profitez de visites thématiques, découvrez les savoir-faire des associations locales, échangez avec Bertrand le Jardinier, rencontrez les médiateurs du château, ou encore comprendre les missions du service des espaces verts de la Ville de Falaise. Une édition renouvelée, riche de nouveautés, qui invite petits et grands à redécouvrir le jardin sous un nouvel angle.

PROGRAMME DES ANIMATIONS

> Les Petits Sabots de l’Oudon

Partez à la rencontre des animaux de la ferme pédagogique lapins, cochons d’Inde, volailles, moutons, chèvres, vache, âne et poney.

L’équipe vous proposera des explications pédagogiques, ainsi que des jeux et un quiz géant.

– Samedi 6 juin — toute la journée

> École de musique du Pays de Falaise

Profitez d’un interlude musical avec un mini-concert dans la basse cour du château.

– Samedi 6 juin à 14h Durée 45 min

> Les Jardins d’Arlette

Julie Rebillard vous présentera une sélection de légumes et partagera ses conseils.

– Samedi 6 juin — toute la journée

> Bertrand le Jardinier

“Docteur des plantes”, Bertrand vous aide à diagnostiquer et soigner vos plantes malades.

Pensez à apporter votre plante ou une photo de bonne qualité.

– Dimanche 7 juin 10h–12h et 14h–16h

> Association d’Art Floral Falaisien

Initiez-vous à la composition florale aux côtés de passionnés.

– Dimanche 7 juin 15h–17h Durée 2h

Sur réservation sur place À partir de 10 ans

> Arboteam

Découvrez les techniques de cordage et de coupe d’arbres.

– Dimanche 7 juin — toute la journée

> ESSOR du Pays de Falaise

Présentation des métiers des espaces verts, des actions de décarbonation et du matériel utilisé par les équipes.

– Samedi 6 & dimanche 7 juin — toute la journée

> Service technique de la Ville de Falaise

Présentation du matériel de tonte, techniques de débroussaillage et de taille, ainsi que la gestion différenciée et la propreté urbaine.

Samedi 6 & dimanche 7 juin — toute la journée

– Temps forts à 15h et 16h (durée 30 min)

> Visite flash du jardin & atelier sensoriel

Découvrez le jardin d’inspiration médiévale lors d’une visite guidée courte, suivie d’un atelier ludique et sensoriel idéal en famille !

Durées Visite 30 min Atelier 30 min

– Samedi 6 juin

Visites 11h, 15h, 16h30 Ateliers 11h30, 15h30, 17h

– Dimanche 7 juin

Visites 11h, 14h, 16h30 Ateliers 11h30, 14h30, 17h

RESTAURATION

Profitez d’une restauration sur place tout au long du week-end avec la crêperie “Maman j’ai loupé la crêpe”.

Informations pratiques

Samedi 6 et dimanche 7 juin

Animations en accès libre dans la basse-cour

Visite des donjons aux tarifs habituels De 10h à 18h

Dernière visite une heure avant la fermeture .

Place Guillaume le Conquérant Château Guillaume-le-Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 61 44 chateauaccueil@falaise.fr

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English : Rendez-vous aux jardins au château Guillaume-le-Conquérant

For the national event Rendez vous aux jardins, come and explore the château?s lower courtyard and enjoy a rich program of discoveries

L’événement Rendez-vous aux jardins au château Guillaume-le-Conquérant Falaise a été mis à jour le 2026-05-20 par Calvados Attractivité