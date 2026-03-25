Spectacle : Les Phonotons, Revolving landscapes, Mille au carré (Orchestre de sculptures technologiques), Micro-Folie, Falaise

Spectacle : Les Phonotons, Revolving landscapes, Mille au carré (Orchestre de sculptures technologiques) Samedi 23 mai, 20h30, 22h00 Micro-Folie Calvados

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Les Phonotons sont des objets technologiques, mi-sculptures, mi-instruments de musique.

Ces automates insolites, graphiques, sonores et cinétiques interrogent avec sensibilité et poésie notre rapport à la technologie et son impact dans notre quotidien.

La machine prend vie lors d’une performances. Les sculptures/instruments s’animent dans de subtils effets d’optique, frappant ou frottant des cordes ou percussions, générant simultanément une musique electro-ambient et des paysages abstraits qui suggèrent un voyage onirique propre à l’imagination de chacun.

Micro-Folie Boulevard de la Libération, 14700 Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie 02 31 90 92 44 https://www.facebook.com/profile.php?id=100089010378469&sk=about [{« type »: « email », « value »: « microfolie@falaise.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 90 92 44 »}, {« owner »: {« uid »: 6596061, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-03-25T10:01:25.481Z », « data »: [{« eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « microfolie@falaise.fr », « response »: {« passId »: 401974956, « isPending »: false, « addressId »: 418097}, « venueId »: 152001, « name »: « Les Phonotons, Mille au carru00e9 (Orchestre de sculptures technologiques) », « description »: « linked desc », « category »: « CONCERT », « operation »: « create », « musicType »: « ELECTRO-EXPERIMENTAL », « appliedAt »: « 2026-03-25T10:01:24.745Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2194760, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-03-25T10:01:25.173Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 449414787, « id »: 1}, {« passId »: 449414788, « id »: 2}]}, « dates »: [{« quantity »: 1, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779561000000, « id »: 1}, {« quantity »: 1, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779566400000, « id »: 2}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-03-25T10:01:25.481Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/401974956 »}] La Micro-Folie Falaisienne, inaugurée en décembre 2022, est composée d’un musée numérique autour duquel s’articule plusieurs espaces : Fablab, réalité virtuelle, exposition, ou encore espace scénique. Le Musée numérique réuni plusieurs centaines de chefs-d’oeuvre de 12 institutions et musées nationaux à découvrir sous forme numérique, cette galerie d’art virtuelle mêlant arts plastiques, spectacle vivant, design, architectures, etc, est une offre culturelle unique et ludique. À visiter seul, en famille, ou entre amis, le Musée numérique vous donnera accès à une multitude de trésors. Un espace de réalité virtuelle et un mini Fablab sont également disponibles pour le public.

Les Phonotons sont des objets technologiques, mi-sculptures, mi-instruments de musique.

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