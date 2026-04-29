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Bébés Lecteurs Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise

Bébés Lecteurs Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise

Bébés Lecteurs Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise samedi 16 mai 2026.

Lieu : Rue Gonfroy Fitz Rou

Adresse : Médiathèque de Falaise

Ville : 14700 Falaise

Département : Calvados

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Falaise

Bébés Lecteurs

Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Comptines, lectures d’albums et chansonnettes pour les tout-petits jusqu’à 3 ans
Sur réservation
Comptines, lectures d’albums et chansonnettes pour les tout-petits jusqu’à 3 ans
Sur réservation   .

Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45 

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English : Bébés Lecteurs

Nursery rhymes, book readings and songs for toddlers up to 3 years old
By reservation

L’événement Bébés Lecteurs Falaise a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Falaise Suisse Normande

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