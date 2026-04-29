Bébés Lecteurs Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise
Bébés Lecteurs Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise samedi 16 mai 2026.
Falaise
Bébés Lecteurs
Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Comptines, lectures d’albums et chansonnettes pour les tout-petits jusqu’à 3 ans
Sur réservation
Comptines, lectures d’albums et chansonnettes pour les tout-petits jusqu’à 3 ans
Sur réservation .
Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45
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English : Bébés Lecteurs
Nursery rhymes, book readings and songs for toddlers up to 3 years old
By reservation
L’événement Bébés Lecteurs Falaise a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Falaise Suisse Normande
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