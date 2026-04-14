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Ombres et lumières au château Guillaume-le-Conquérant, Château Guillaume-le-Conquérant, Falaise

Ombres et lumières au château Guillaume-le-Conquérant, Château Guillaume-le-Conquérant, Falaise

Ombres et lumières au château Guillaume-le-Conquérant, Château Guillaume-le-Conquérant, Falaise samedi 30 mai 2026.

Lieu : Château Guillaume-le-Conquérant

Adresse : Château Guillaume-le-ConquérantPas de descriptionFALAISE

Ville : 14700 Falaise

Département : Calvados

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Ombres et lumières au château Guillaume-le-Conquérant Samedi 30 mai, 20h00 Château Guillaume-le-Conquérant Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Armés d’une lampe torche, les visiteurs vont partir à la découverte des deniers de Guillaume gardés par l’armée des ombres.

Château Guillaume-le-Conquérant Château Guillaume-le-ConquérantPas de descriptionFALAISE Falaise 14700 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0231416144 »}]
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