Ombres et lumières au château Guillaume-le-Conquérant, Château Guillaume-le-Conquérant, Falaise

Ombres et lumières au château Guillaume-le-Conquérant Samedi 30 mai, 20h00 Château Guillaume-le-Conquérant Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Armés d’une lampe torche, les visiteurs vont partir à la découverte des deniers de Guillaume gardés par l’armée des ombres.

Château Guillaume-le-Conquérant Château Guillaume-le-ConquérantPas de descriptionFALAISE Falaise 14700 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0231416144 »}]

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