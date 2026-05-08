CRÉATION D’UN JEU DE SOCIÉTÉ À LA MICRO-FOLIE Micro-Folie de Falaise Falaise

Falaise

CRÉATION D’UN JEU DE SOCIÉTÉ À LA MICRO-FOLIE

Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-21 2026-05-23 2026-05-27

Dans le cadre de la Semaine sans écran, venez participer à la création d’un jeu de société sur les temps d’ouverture de la micro-folie.

Adultes et adolescent à partir de 8 ans (accompagné d’un adulte), sur inscription

Dans le cadre de la Semaine sans écran, venez participer à la création d’un jeu de société sur les temps d’ouverture de la micro-folie.

Adultes et adolescent à partir de 8 ans (accompagné d’un adulte), sur inscription .

Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44 microfolie@falaise.fr

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English : CRÉATION D’UN JEU DE SOCIÉTÉ À LA MICRO-FOLIE

As part of Screen-Free Week, come and help create a board game when the micro-folie is open.

Adults and teenagers aged 8 and over (accompanied by an adult), registration required.

L’événement CRÉATION D’UN JEU DE SOCIÉTÉ À LA MICRO-FOLIE Falaise a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Falaise Suisse Normande