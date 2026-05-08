CRÉATION D’UN JEU DE SOCIÉTÉ À LA MICRO-FOLIE Micro-Folie de Falaise Falaise
CRÉATION D’UN JEU DE SOCIÉTÉ À LA MICRO-FOLIE Micro-Folie de Falaise Falaise jeudi 21 mai 2026.
Falaise
CRÉATION D’UN JEU DE SOCIÉTÉ À LA MICRO-FOLIE
Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-21 2026-05-23 2026-05-27
Dans le cadre de la Semaine sans écran, venez participer à la création d’un jeu de société sur les temps d’ouverture de la micro-folie.
Adultes et adolescent à partir de 8 ans (accompagné d’un adulte), sur inscription
Dans le cadre de la Semaine sans écran, venez participer à la création d’un jeu de société sur les temps d’ouverture de la micro-folie.
Adultes et adolescent à partir de 8 ans (accompagné d’un adulte), sur inscription .
Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44 microfolie@falaise.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CRÉATION D’UN JEU DE SOCIÉTÉ À LA MICRO-FOLIE
As part of Screen-Free Week, come and help create a board game when the micro-folie is open.
Adults and teenagers aged 8 and over (accompanied by an adult), registration required.
L’événement CRÉATION D’UN JEU DE SOCIÉTÉ À LA MICRO-FOLIE Falaise a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Falaise Suisse Normande
À voir aussi à Falaise (Calvados)
- Les 10 ans du Mémorial de Falaise Le Mémorial de Falaise Falaise 8 mai 2026
- Ateliers Les Folledingues Spécial Fête des Mères Magasin Les Folledingues Falaise 9 mai 2026
- 30ème Salon de Printemps | Les Artistes indépendants de Normandie Rue Georges Clemenceau Falaise 13 mai 2026
- Bébés Lecteurs Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise 16 mai 2026
- Festival Danser partout Chorège CDCN Falaise Normandie Falaise 19 mai 2026