À la recherche des deniers de Guillaume Falaise
À la recherche des deniers de Guillaume Falaise samedi 30 mai 2026.
Falaise
À la recherche des deniers de Guillaume
Château Guillaume le Conquérant Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
On raconte qu’au coeur des donjons du château, Guillaume le Conquérant fit cacher un trésor des deniers frappés à son effigie, destinés à payer une armée secrète. Mais la mort du roi emporta le secret… et ceux qui le connaissaient furent enfermés dans les profondeurs, jurant de ne jamais révéler l’emplacement des pièces…
Dans le cadre du festival normand Pierres en lumières , le Château Guillaume-le-Conquérant vous propose de participer à une nouvelle activité à partager en famille. Partez dans les donjons sur la piste des deniers de Guillaume ! Grâce au livret-jeu remis en début de visite tentez de déchiffrer le message codé et éclaircissez le mystère…
INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 30 mai de 20h à 23h
Dernières entrées à 22h Gratuit
Livret jeu remis en début de visite Visite libre familiale à partir de 5 ans Pensez à apporter votre lampe torche ! .
Château Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 61 44 chateauaccueil@falaise.fr
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English : À la recherche des deniers de Guillaume
Discover the rooms of the Château Guillaume-le-Conquérant in the dark, using a torch. For younger visitors, the graffiti booklet will help them recognize the marks left in the stone.
L’événement À la recherche des deniers de Guillaume Falaise a été mis à jour le 2026-05-19 par Conseil Départemental du Calvados
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