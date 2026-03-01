Ateliers La Pause Végétale BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Ateliers La Pause Végétale

BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 14:00:00

fin : 2026-03-19 16:00:00

Date(s) :

2026-03-19

La Pause Végétale propose en mars et avril à Bagnères-de-Bigorre des ateliers créatifs autour du végétal compositions florales, macramé, couronnes de fleurs, gémothérapie ou tataki zomé. Ateliers de 20€ à 35€. Infos et inscriptions 06 27 40 96 97

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BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 27 40 96 97

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English :

In March and April, La Pause Végétale in Bagnères-de-Bigorre offers creative workshops based around plants: floral arrangements, macramé, flower crowns, gemotherapy or tataki zomé. Workshops from 20? to 35? Information and registration: 06 27 40 96 97

L’événement Ateliers La Pause Végétale Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-10 par Pôle du Tourmalet |CDT65