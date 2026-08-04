Informations pratiques

Plouhinec

Ateliers La préhistoire à ciel ouvert

rue de la Corniche Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-06

Voir programme sur l’affiche. .

rue de la Corniche Plouhinec 29780 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Ateliers La préhistoire à ciel ouvert Plouhinec a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz