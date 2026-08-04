AGENDA · Plouhinec
Ateliers La préhistoire à ciel ouvert Plouhinec
jeudi 6 août 2026 · Plouhinec
Informations pratiques
Plouhinec
Ateliers La préhistoire à ciel ouvert
rue de la Corniche Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-06
Voir programme sur l’affiche. .
rue de la Corniche Plouhinec 29780 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Ateliers La préhistoire à ciel ouvert Plouhinec a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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