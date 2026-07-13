Conférence en astronomie Rue des Écoles Plouhinec

Informations pratiques

Plouhinec

Conférence en astronomie

Rue des Écoles Médiathèque René Quillivic Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Conférence en astronomie par Pierre Le Fur, membre du Comité de Liaison Enseignants Astronomes (CLEA), docteur en physique, agrégé de chaire supérieure ARTEMIS ou le retour sur la lune.

En mai dernier, 4 astronautes ont quitté la Terre pour un périple rapide autour de la lune. Ils sont l’avant garde d’expéditions humaines sur la lune, à l’horizon 2030. Aujourd’hui grâce à leur projet Artémis , les USA restent favoris de cette course technique, scientifique, politique et humaine.

Dans quels buts les grandes puissances ont-elles entamer cette compétition ? Quelles différences entre les opérations Apollo historiques, vieilles de plus de 54 ans et Artémis ? Comment s’est déroulé ce vol Artémis II ? Quelles suites la NASA va-t-elle donner à ce vol humain circum-lunaire ?

Pour répondre à ces questions et à d’autres, suivez nous ce soir, en route pour la lune. Pierre Le Fur .

Rue des Écoles Médiathèque René Quillivic Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 98 70 81 87

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English :

L’événement Conférence en astronomie Plouhinec a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz