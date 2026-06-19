Fêtes maritimes de Douarnenez embarquez sur le Jean Moulin Plouhinec mercredi 22 juillet 2026.

Plouhinec

Fêtes maritimes de Douarnenez embarquez sur le Jean Moulin

Quai Jean Jade Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-22

Convoyage aller / navigation en Baie de Douarnenez / convoyage retour

Vivez une aventure maritime hors du temps à bord du Jean Moulin, voilier traditionnel chargé d’histoire, en route vers les Fêtes Maritimes de Douarnenez.

Depuis Audierne, vous embarquez pour un convoyage unique et sensationnel autour de la Pointe du Raz. Au rythme du vent et de la mer, vous participez à la vie du bord aux côtés d’un skipper professionnel, dans un esprit de partage et de transmission. Environ 8 heures de navigation sont nécessaires pour rejoindre Douarnenez, autour du Cap Sizun et le passage du Raz de Sein.

L’arrivée par la mer dans la baie de Douarnenez marque l’entrée dans l’effervescence des Fêtes Maritimes voiles traditionnelles, chants de marins et ambiance unique. Une fois sur place, le Jean Moulin s’intègre naturellement parmi les plus beaux gréements.

Du Jeudi 23 au samedi 25 pendant les Fêtes Maritimes créneaux de navigation possibles

Matin 10h 12h30

Après-midi 15h 17h30

Participation aux animations maritimes. Le tarif comprend l’entrée aux Fêtes Maritimes.

Une expérience unique mêlant navigation traditionnelle, aventure humaine et immersion totale dans l’un des plus grands événements maritimes de Bretagne.

Convoyage retour

Dimanche 26 juillet (≈ 8h de navigation). De Douarnenez à Audierne en passant par la pointe du Raz. .

Quai Jean Jade Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 59 99 91 45

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English :

L’événement Fêtes maritimes de Douarnenez embarquez sur le Jean Moulin Plouhinec a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz