Informations pratiques

Ateliers ludiques de jeux et exercices théâtraux en plein air Parc de Bréquigny Rennes 1 juillet – 26 août, les mercredis Ille-et-Vilaine

Sur inscription, 5€ par participant-e, par séance

Un atelier où s’enchaînent les exercices ludiques et jeux esthétiques aux consignes inspirées des techniques du Théâtre de l’Opprimé. C’est la promesse de s’amuser en se découvrant soi, et les autres.

Venez découvrir les bienfaits de cette pratique, à mi chemin entre les jeux de cour de récréation et les débuts du théâtre d’improvisation.

Il s’agit d’une séance structurée, d’ **1 heure 30 minutes**, **en plein air**, proposant un enchaînement de jeux et exercices, à travers des consignes plus ou moins challengeantes, et toujours propices au rire, au partage et au lâcher prise.

Allant de **jeux dynamiques** de cohésion, en solidarité ou adversité, jusque des **exercices de création** de personnages, l’ensemble de la séance est une invitation à **explorer et exploiter son imaginaire**. C’est comme faire faire de la gymnastique à sa créativité.

Selon les consignes, il sera fait appel à vos sensations, à votre confiance en vous et en les autres, à votre concentration, votre attention et sens de l’observation, de l’orientation, votre capacité à vous adapter, à partager, pour au final toustes s’amuser ensemble.

L’atelier se tient **tous les mercredis**, **de 17h30 à 19h**, sur le terrain plat recouvert de gazon du parc de Bréquigny, juste après avoir emprunté **l’entrée du parc proche de la MJC Bréquigny (Avenue Georges Graff)**, avant de passer la butte qui mène à la pataugeoire.

Comme toute activité en plein air, elle est tributaire de la météorologie: **un temps pluvieux et/ou un terrain trempé, annuleront la tenue de l’activité**.

Afin de pouvoir adapter l’atelier au nombre de participant-e-s, il est conseillé de s’inscrire au 0682585677 (appel, sms, WhatsApp), et d’honorer sa réservation.

L’atelier est proposé aux personnes valides (les exercices nécessitent postures et déplacements, et de pouvoir supporter certaines sollicitations sensorielles) **âgées de 10 à 60 ans**. **Les enfants mineurs devront obligatoirement être accompagnés d’un adulte responsable**.

Il est demandé **5€** de participation par participant-e, par séance, à régler sur place, en espèces ou par virement instantanné (Wero).

Aperçus disponibles en suivant les réseaux:

Facebook: tinyurl.com/2s3dfaym

Instagram: [http://tiny.cc/nj3o001](http://tiny.cc/nj3o001)

Informations et réservations au 0682585677, ou par mail à [theatremieuxetre@gmail.com](mailto:theatremieuxetre@gmail.com), ou directement sur l’application Frimake, en suivant le profil Théâtre et Mieux Être.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-01T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-26T19:00:00.000+02:00

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Parc de Bréquigny Parc de Bréquigny Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



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