Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier cuisine végétarienne Irissarry
Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier cuisine végétarienne Irissarry samedi 27 juin 2026.
Irissarry
Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier cuisine végétarienne
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Un moment convivial dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Réservation conseillée (5 places). .
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 43 98 65
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English : Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier cuisine végétarienne
L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier cuisine végétarienne Irissarry a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Pays Basque
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