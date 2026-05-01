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Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier Herbier Irissarry

Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier Herbier Irissarry

Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier Herbier Irissarry vendredi 29 mai 2026.

Adresse : 662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port

Ville : 64780 Irissarry

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 45 45 38 Tarif de base plein tarif

Irissarry

Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier Herbier

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 45 – 45 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Venez créer votre composition florale avec des fleurs récoltées localement. Apprenez l’art et séchage et de la composition, avec Tatiana Reubrecht. Pour les adultes, 6 places maximum.   .

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   embrunfloral@gmail.com

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English : Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier Herbier

L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier Herbier Irissarry a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque

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