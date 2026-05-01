Irissarry

Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier Herbier

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 45 – 45 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Venez créer votre composition florale avec des fleurs récoltées localement. Apprenez l’art et séchage et de la composition, avec Tatiana Reubrecht. Pour les adultes, 6 places maximum. .

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine embrunfloral@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier Herbier

L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier Herbier Irissarry a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque