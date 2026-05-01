Irissarry

Spectacle de marionnettes La cerise sur le gâteau

CDEP Ospitalea Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-20 10:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Spectacle de marionnettes La cerise sur le gâteau par la Cie Au fil du théâtre. Une histoire sur la solidarité des animaux gourmands essayent de prendre un gâteau haut perché…mais c’est sans compter sur la présence d’un petit oiseau…. Que va t ‘il se passer ? Dégringolades et rires assurés. En partenariat avec le RPE Goxama. Gratuit. En français, pour tous les enfants de 9 mois à 5 ans. Inscription nécessaire (places limitées). .

CDEP Ospitalea Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 97 23

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English : Spectacle de marionnettes La cerise sur le gâteau

L’événement Spectacle de marionnettes La cerise sur le gâteau Irissarry a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque