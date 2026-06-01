Ateliers Manufacture Pays Basque Sérigraphie sur tissus Irissarry
Ateliers Manufacture Pays Basque Sérigraphie sur tissus Irissarry samedi 27 juin 2026.
Irissarry
Ateliers Manufacture Pays Basque Sérigraphie sur tissus
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 16:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Atelier de découverte de la sérigraphie sur tissus et papier. L’instant d’un workshop l’équipe de Skandal impression vous partage son savoir faire en vous faisant faire toute les étapes nécessaire pour personnaliser de votre créativité une pièce unique en sérigraphie ! Passez une journée en immersion dans la sérigraphie et repartez avec votre tee-shirt imprimé par vos soins. 10 places. .
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 00 79 01
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English : Ateliers Manufacture Pays Basque Sérigraphie sur tissus
L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Sérigraphie sur tissus Irissarry a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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