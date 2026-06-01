Irissarry

Ateliers Manufacture Pays Basque Sérigraphie sur tissus

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 16:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Atelier de découverte de la sérigraphie sur tissus et papier. L’instant d’un workshop l’équipe de Skandal impression vous partage son savoir faire en vous faisant faire toute les étapes nécessaire pour personnaliser de votre créativité une pièce unique en sérigraphie ! Passez une journée en immersion dans la sérigraphie et repartez avec votre tee-shirt imprimé par vos soins. 10 places. .

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 00 79 01

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English : Ateliers Manufacture Pays Basque Sérigraphie sur tissus

L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Sérigraphie sur tissus Irissarry a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Pays Basque