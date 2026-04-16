Ateliers Mettre les mains dans l’argile Atelier Dansette-Dhellin Les Portes du Coglais

Les Portes du Coglais

Ateliers Mettre les mains dans l’argile

Atelier Dansette-Dhellin 32 Rue du Crochet Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-08 17:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-08 2026-07-11

Ateliers autour de l’argile proposé par l’atelier Dansette-Dhellin.

Découverte et pratique des techniques de travail de l’argile four, bas reliefs, colombins, pose d’engobe et d’oxyde.

Ouvert aux adultes et aux enfants.

Durée d’un atelier enfant, à partir de 5 ans (les moins de 5 ans devront être accompagnés) 2 h (14h-16h)

Durée d’un atelier adulte 3h (entre 14h et 17h30)

Atelier à thème ou personnalisé (selon échange lors de la réservation).

Ateliers où des places restent disponibles

– samedi 4 juillet

– mercredi 8 juillet

– samedi 11 juillet

– mercredi 22 juillet

– samedi 25 juillet (cuisson raku)

– samedi 8 août

– mercredi 12 août

– samedi 15 août

– samedi 22 août (cuisson raku)

– samedi 19 septembre

– samedi 26 septembre

– samedi 3 octobre

– samedi 10 octobre

– samedi 17 octobre (cuisson raku)

Limité à 8 personnes Réservation obligatoire .

Atelier Dansette-Dhellin 32 Rue du Crochet Les Portes du Coglais 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 46 22 78 59

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English :

L’événement Ateliers Mettre les mains dans l’argile Les Portes du Coglais a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne