Ateliers Mettre les mains dans l’argile Atelier Dansette-Dhellin Les Portes du Coglais
Ateliers Mettre les mains dans l’argile Atelier Dansette-Dhellin Les Portes du Coglais samedi 4 juillet 2026.
Les Portes du Coglais
Ateliers Mettre les mains dans l’argile
Atelier Dansette-Dhellin 32 Rue du Crochet Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-08 17:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-08 2026-07-11
Ateliers autour de l’argile proposé par l’atelier Dansette-Dhellin.
Découverte et pratique des techniques de travail de l’argile four, bas reliefs, colombins, pose d’engobe et d’oxyde.
Ouvert aux adultes et aux enfants.
Durée d’un atelier enfant, à partir de 5 ans (les moins de 5 ans devront être accompagnés) 2 h (14h-16h)
Durée d’un atelier adulte 3h (entre 14h et 17h30)
Atelier à thème ou personnalisé (selon échange lors de la réservation).
Ateliers où des places restent disponibles
– samedi 4 juillet
– mercredi 8 juillet
– samedi 11 juillet
– mercredi 22 juillet
– samedi 25 juillet (cuisson raku)
– samedi 8 août
– mercredi 12 août
– samedi 15 août
– samedi 22 août (cuisson raku)
– samedi 19 septembre
– samedi 26 septembre
– samedi 3 octobre
– samedi 10 octobre
– samedi 17 octobre (cuisson raku)
Limité à 8 personnes Réservation obligatoire .
Atelier Dansette-Dhellin 32 Rue du Crochet Les Portes du Coglais 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 46 22 78 59
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English :
L’événement Ateliers Mettre les mains dans l’argile Les Portes du Coglais a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne