Marche gourmande Montours Les Portes du Coglais
Marche gourmande Montours Les Portes du Coglais samedi 20 juin 2026.
Les Portes du Coglais
Marche gourmande
Montours Esplanade Simone Veil Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le comité des fêtes de La Selle en Coglès organise la 3ème édition de la Marches Gourmande !
Tout au long de cette marche conviviale de 10 km reliant les trois bourgs des Portes du Coglais, à savoir Montours, La Selle-en-Coglès et Coglès, profitez d’arrêts apéro, entrée, plat, dessert et café !
A noter l’organisation vous conseille de laisser un véhicule à Coglès. Des navettes seront organisées avant le départ puis à l’arrivée.
Inscriptions en ligne ou par téléphone. .
Montours Esplanade Simone Veil Les Portes du Coglais 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 18 06 32
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English :
L’événement Marche gourmande Les Portes du Coglais a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne