Marche gourmande Montours Les Portes du Coglais

Les Portes du Coglais

Marche gourmande

Montours Esplanade Simone Veil Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le comité des fêtes de La Selle en Coglès organise la 3ème édition de la Marches Gourmande !

Tout au long de cette marche conviviale de 10 km reliant les trois bourgs des Portes du Coglais, à savoir Montours, La Selle-en-Coglès et Coglès, profitez d’arrêts apéro, entrée, plat, dessert et café !

A noter l’organisation vous conseille de laisser un véhicule à Coglès. Des navettes seront organisées avant le départ puis à l’arrivée.

Inscriptions en ligne ou par téléphone. .

Montours Esplanade Simone Veil Les Portes du Coglais 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 18 06 32

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English :

L’événement Marche gourmande Les Portes du Coglais a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne