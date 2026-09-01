Informations pratiques

Chartres

Ateliers Mission Économies !

26 Avenue Aristide Briand Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-22 14:00:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-09-22 2026-10-08

Cet atelier participatif permettra aux participants de découvrir des éco-gestes et équipements simples et accessibles, permettant à la fois de réduire leurs consommations d’énergies et d’eau, réaliser des économies et améliorer leur bien-être chez eux.

Au programme mieux comprendre ses consommations d’eau et d’énergie ; identifier les sources de gaspillage dans le logement ; découvrir des solutions pour réduire les consommations liées aux veilles fantômes des appareils électriques ; tester des petits équipements économes et comprendre leur impact au quotidien (mousseurs, ampoules LED, multiprises avec interrupteur, boudin de porte, rideaux thermique…). Durée 1h30 à 2h. Inscription obligatoire, maximum 7 personnes par séance. .

26 Avenue Aristide Briand Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 44 18 67 48 ecoappartement@eurelien.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This hands-on workshop will allow participants to discover simple and accessible eco-friendly practices and equipment that will help them reduce their energy and water consumption, save money, and improve their well-being at home.

L’événement Ateliers Mission Économies ! Chartres a été mis à jour le 2026-09-01 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES