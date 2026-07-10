Présentation de la saison C’Chartres Spectacles 2026-2027 Chartres
mardi 8 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Présentation de la saison C’Chartres Spectacles 2026-2027
Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-08 20:30:00
fin : 2026-09-08 23:00:00
Date(s) :
2026-09-08
Présentation des spectacles signés C’Chartres Spectacles pour la saison 2026-2027 du Théâtre de Chartres, du Colisée, du OFF et de l’Espace Soutine.
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Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr
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English :
Overview of the productions by C’Chartres Spectacles for the 2026–2027 season at the Théâtre de Chartres, the Collège, the OFF, and the Espace Soutine.
L’événement Présentation de la saison C’Chartres Spectacles 2026-2027 Chartres a été mis à jour le 2026-07-10 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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