Foulées de la cathédrale de Chartres 2026 une course de 10km chronométrée Chartres
Foulées de la cathédrale de Chartres 2026 une course de 10km chronométrée Chartres samedi 27 juin 2026.
Foulées de la cathédrale de Chartres 2026 une course de 10km chronométrée
Place des Épars Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 22:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Ce 10km s’adresse aux coureurs de tous niveaux qui souhaitent se mesurer à une distance classique des courses hors stade.
Le parcours de 2 boucles offrira un cadre idéal pour se dépasser et profiter de l’ambiance festive d’une soirée d’été dans le centre-ville, sur les bords de l’Eure et autour de sa cathédrale. 16 .
Place des Épars Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire fouleesdelacathedrale@centrefrance.com
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English :
This 10km race is aimed at runners of all levels who want to take on a classic off-stadia distance.
L’événement Foulées de la cathédrale de Chartres 2026 une course de 10km chronométrée Chartres a été mis à jour le 2026-03-28 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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