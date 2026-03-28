Foulées de la cathédrale de Chartres 2026 une course de 10km chronométrée

Place des Épars Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Ce 10km s’adresse aux coureurs de tous niveaux qui souhaitent se mesurer à une distance classique des courses hors stade.

Le parcours de 2 boucles offrira un cadre idéal pour se dépasser et profiter de l’ambiance festive d’une soirée d’été dans le centre-ville, sur les bords de l’Eure et autour de sa cathédrale. 16 .

Place des Épars Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire fouleesdelacathedrale@centrefrance.com

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English :

This 10km race is aimed at runners of all levels who want to take on a classic off-stadia distance.

L’événement Foulées de la cathédrale de Chartres 2026 une course de 10km chronométrée Chartres a été mis à jour le 2026-03-28 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES