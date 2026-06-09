ChartrEstivales 2026 On va sauver la planete ; Celtic Seven ; Viviane & The Woodpeckers ; C’chartres en chœur ; The Froggyz ; Orchestre Oasis Chartres lundi 17 août 2026.

Chartres

ChartrEstivales 2026 On va sauver la planete ; Celtic Seven ; Viviane & The Woodpeckers ; C’chartres en chœur ; The Froggyz ; Orchestre Oasis

Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-17

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-17

ChartrEstivales revient du 3 juillet au 22 août 2026 avec 43 concerts gratuits. Chaque soir à 21h (sauf dimanche et jours fériés), vous retrouverez de nouvelles animations dans le centre-ville de Chartres.

Fidèle à sa ligne éclectique, l’association ChartrEstivales vous a concocté un programme varié et d’une grande qualité. .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

ChartrEstivales returns from July 3 to August 22, 2026 with 43 free concerts. Every evening at 9pm (except Sundays and public holidays), you’ll find new entertainment in downtown Chartres.

L’événement ChartrEstivales 2026 On va sauver la planete ; Celtic Seven ; Viviane & The Woodpeckers ; C’chartres en chœur ; The Froggyz ; Orchestre Oasis Chartres a été mis à jour le 2026-06-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES