UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chartres

Brocante de la place Billard Chartres

dimanche 23 août 2026 · Chartres

Brocante de la place Billard Chartres

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
08:30:00
Ville
28000 Chartres
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Chartres

Brocante de la place Billard

Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23 08:30:00
fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :
2026-08-23 2026-08-30 2026-09-27 2026-10-25 2026-11-22 2026-11-29

Marché à la brocante, livres, disques, objets vintages, petit mobilier…
Organisé par l’association des brocanteurs de la place Billard.   .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 14 30 18 64 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

March%E9 %E0: flea market, books, records, vintage items, small furniture…

L’événement Brocante de la place Billard Chartres a été mis à jour le 2026-08-04 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

À voir aussi à Chartres (Eure-et-Loir)