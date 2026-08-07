Informations pratiques

Chartres

Brocante de la place Billard

Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 08:30:00

fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23 2026-08-30 2026-09-27 2026-10-25 2026-11-22 2026-11-29

Marché à la brocante, livres, disques, objets vintages, petit mobilier…

Organisé par l’association des brocanteurs de la place Billard. .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 14 30 18 64

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English :

March%E9 %E0: flea market, books, records, vintage items, small furniture…

L’événement Brocante de la place Billard Chartres a été mis à jour le 2026-08-04 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES