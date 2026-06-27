Braderie de Rentrée Chartres
jeudi 3 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Braderie de Rentrée
Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-03
La Braderie de Rentrée transforme le cœur de Chartres en véritable paradis du shopping. Venez profiter de prix cassés, de promos exceptionnelles et de dénichages en série !
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Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 40 13 16 01 contact@vitrines-chartres.com
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English :
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L’événement Braderie de Rentrée Chartres a été mis à jour le 2026-08-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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