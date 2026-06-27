Informations pratiques

Chartres

Braderie de Rentrée

Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-03

La Braderie de Rentrée transforme le cœur de Chartres en véritable paradis du shopping. Venez profiter de prix cassés, de promos exceptionnelles et de dénichages en série !

Mode, accessoires, déco, maison… Préparez la rentrée avec style sans exploser votre budget. Des pépites à petits prix vous attendent chez vos commerçants du territoire chartrain .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 40 13 16 01 contact@vitrines-chartres.com

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English :

The Back-to-School Sale transforms the heart of Chartres into a true shopper’s paradise. Come enjoy rock-bottom prices, exceptional deals, and a whole host of great finds!

L’événement Braderie de Rentrée Chartres a été mis à jour le 2026-08-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES