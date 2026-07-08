Informations pratiques

Chartres

Partir à l’étranger Atelier Info Jeunes Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Envie de vivre une expérience à l’Europe ou à l’International ? Cet atelier te présente les différentes opportunités de mobilité européenne et internationale (études, stages, volontariat, emploi) ainsi que les dispositifs d’accompagnement existants.

Découvre les démarches à effectuer, les aides financières possibles et les conseils pratiques pour préparer sereinement ton départ à l’étranger. .

34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

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English :

Want to have an experience in Europe or abroad? This workshop will introduce you to the various opportunities for European and international mobility (studies, internships, volunteer work, employment) as well as the support services available.

L’événement Partir à l’étranger Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-07-02 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES