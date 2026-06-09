ChartrEstivales 2026 Ados un jour, à dos toujours ; Groupe Josephine ; La Route des Airs ; Concert hautbois et orgue ; Rose Tickets ; Phoenix 66 Chartres lundi 10 août 2026.

Chartres

ChartrEstivales 2026 Ados un jour, à dos toujours ; Groupe Josephine ; La Route des Airs ; Concert hautbois et orgue ; Rose Tickets ; Phoenix 66

Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-10

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-10

ChartrEstivales revient du 3 juillet au 22 août 2026 avec 43 concerts gratuits. Chaque soir à 21h (sauf dimanche et jours fériés), vous retrouverez de nouvelles animations dans le centre-ville de Chartres.

Fidèle à sa ligne éclectique, l’association ChartrEstivales vous a concocté un programme varié et d’une grande qualité. .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

ChartrEstivales returns from July 3 to August 22, 2026 with 43 free concerts. Every evening at 9pm (except Sundays and public holidays), you’ll find new entertainment in downtown Chartres.

L’événement ChartrEstivales 2026 Ados un jour, à dos toujours ; Groupe Josephine ; La Route des Airs ; Concert hautbois et orgue ; Rose Tickets ; Phoenix 66 Chartres a été mis à jour le 2026-06-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES