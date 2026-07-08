Les ateliers de la médiatech Pixel Art Chartres
jeudi 13 août 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Les ateliers de la médiatech Pixel Art
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13 16:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Joue contre une IA faite en papier et découvre son fonctionnement, le tout sans aucun écran !
À partir de 9 ans accompagné d’un adulte à partir de 11 ans seul. Sur inscription. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Play against a paper-based AI and discover how it works—all without a screen!
L’événement Les ateliers de la médiatech Pixel Art Chartres a été mis à jour le 2026-07-04 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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