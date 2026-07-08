Informations pratiques

Chartres

Les ateliers de la médiatech Pixel Art

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13 15:00:00

fin : 2026-08-13 16:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Joue contre une IA faite en papier et découvre son fonctionnement, le tout sans aucun écran !

À partir de 9 ans accompagné d’un adulte à partir de 11 ans seul. Sur inscription. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Play against a paper-based AI and discover how it works—all without a screen!

L’événement Les ateliers de la médiatech Pixel Art Chartres a été mis à jour le 2026-07-04 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES