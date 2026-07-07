Les ateliers de la médiatech Pixel Art Chartres
jeudi 6 août 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Les ateliers de la médiatech Pixel Art
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-08-06 16:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Créé ton sprite de jeu vidéo en Pixel Art. Dessine pixel par pixel ton personnage et tes objets de jeux vidéo avec le logiciel Piskel !
À partir de 8 ans accompagné d’un adulte à partir de 11 ans seul. Sur inscription. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Create your own pixel art video game sprite. Draw your character and video game objects pixel by pixel using the Piskel software!
L’événement Les ateliers de la médiatech Pixel Art Chartres a été mis à jour le 2026-07-04 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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