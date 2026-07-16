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Le Monde à l’envers, Les Enfants du Paradis, Chartres

dimanche 26 juillet 2026 · Les Enfants du Paradis · Chartres

Le Monde à l’envers, Les Enfants du Paradis, Chartres

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Les Enfants du Paradis
Adresse
13 place de la porte Saint Michel (centre ville), Chartres
Ville
28000 Chartres
Département
Eure-et-Loir

Le Monde à l’envers Dimanche 26 juillet, 10h45 Les Enfants du Paradis Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T10:45:00+02:00 – 2026-07-26T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-26T10:45:00+02:00 – 2026-07-26T11:30:00+02:00

Les Enfants du Paradis 13 place de la porte Saint Michel (centre ville), Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1060#showmovie?id=D600L »}]
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