Le Monde à l’envers, Les Enfants du Paradis, Chartres
dimanche 26 juillet 2026 · Les Enfants du Paradis · Chartres
Informations pratiques
Le Monde à l’envers Dimanche 26 juillet, 10h45 Les Enfants du Paradis Eure-et-Loir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T10:45:00+02:00 – 2026-07-26T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-26T10:45:00+02:00 – 2026-07-26T11:30:00+02:00
Les Enfants du Paradis 13 place de la porte Saint Michel (centre ville), Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1060#showmovie?id=D600L »}]
Avant première – Un souriceau qui vit la tête à l’envers, un tout petit poisson explorateur et des enfants à l’imagination débordante: ces personnages nous invitent à nous mettre à la place de cell…
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