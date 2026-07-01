Informations pratiques

Chartres

Jeux sur place jeux de société

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-08

Une sélection de jeux de société à découvrir sur place, pour tous les publics.

Viens jouer à la médiathèque l’après-midi. Tu peux aussi apporter ton jeu et venir avec tes amis. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

A selection of board games to try out on site, for all ages.

L’événement Jeux sur place jeux de société Chartres a été mis à jour le 2026-07-04 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES