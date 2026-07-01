Jeux sur place jeux de société Chartres
samedi 18 juillet 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Jeux sur place jeux de société
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-08
Une sélection de jeux de société à découvrir sur place, pour tous les publics.
Viens jouer à la médiathèque l’après-midi. Tu peux aussi apporter ton jeu et venir avec tes amis. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
A selection of board games to try out on site, for all ages.
L’événement Jeux sur place jeux de société Chartres a été mis à jour le 2026-07-04 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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