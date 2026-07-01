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AGENDA · Chartres

Jeux sur place jeux de société Chartres

samedi 18 juillet 2026 · Chartres

Jeux sur place jeux de société Chartres

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
1 Boulevard Maurice Viollette
Ville
28000 Chartres
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Chartres

Jeux sur place jeux de société

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :
2026-07-18 2026-08-08

Une sélection de jeux de société à découvrir sur place, pour tous les publics.
Viens jouer à la médiathèque l’après-midi. Tu peux aussi apporter ton jeu et venir avec tes amis.   .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

A selection of board games to try out on site, for all ages.

L’événement Jeux sur place jeux de société Chartres a été mis à jour le 2026-07-04 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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