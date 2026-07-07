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Film du patrimoine Amarcord Chartres

samedi 22 août 2026 · Chartres

Film du patrimoine Amarcord Chartres

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Adresse
1 Boulevard Maurice Viollette
Ville
28000 Chartres
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Chartres

Film du patrimoine Amarcord

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Réalisé par Federico Fellini, avec Magali Noël, Pupella Maggio, Armando Bracia. Comédie dramatique. 1973. Italie/France. Durée 2h07.
Dans un bourg italien près de la mer, à l’heure du fascisme triomphant, les enfants trainassent, cherchant des victimes pour leurs blagues innocentes. L’un d’eux va connaître, en l’espace d’une année, une série d’expériences tour à tour drôles, savoureuses et poignantes. Tout public. Entrée libre.   .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Directed by Federico Fellini, starring Magali No%EBl, Pupella Maggio, and Armando Bracia. Comedy-drama. 1973. Italy/France. Runtime: 2h07.

L’événement Film du patrimoine Amarcord Chartres a été mis à jour le 2026-07-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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