Informations pratiques

Chartres

Film du patrimoine Amarcord

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Réalisé par Federico Fellini, avec Magali Noël, Pupella Maggio, Armando Bracia. Comédie dramatique. 1973. Italie/France. Durée 2h07.

Dans un bourg italien près de la mer, à l’heure du fascisme triomphant, les enfants trainassent, cherchant des victimes pour leurs blagues innocentes. L’un d’eux va connaître, en l’espace d’une année, une série d’expériences tour à tour drôles, savoureuses et poignantes. Tout public. Entrée libre. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Directed by Federico Fellini, starring Magali No%EBl, Pupella Maggio, and Armando Bracia. Comedy-drama. 1973. Italy/France. Runtime: 2h07.

L’événement Film du patrimoine Amarcord Chartres a été mis à jour le 2026-07-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES