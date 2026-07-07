Film du patrimoine Amarcord Chartres
samedi 22 août 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Film du patrimoine Amarcord
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Réalisé par Federico Fellini, avec Magali Noël, Pupella Maggio, Armando Bracia. Comédie dramatique. 1973. Italie/France. Durée 2h07.
Dans un bourg italien près de la mer, à l’heure du fascisme triomphant, les enfants trainassent, cherchant des victimes pour leurs blagues innocentes. L’un d’eux va connaître, en l’espace d’une année, une série d’expériences tour à tour drôles, savoureuses et poignantes. Tout public. Entrée libre. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Directed by Federico Fellini, starring Magali No%EBl, Pupella Maggio, and Armando Bracia. Comedy-drama. 1973. Italy/France. Runtime: 2h07.
L’événement Film du patrimoine Amarcord Chartres a été mis à jour le 2026-07-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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