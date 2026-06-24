Chartres

Visite guidée La Cathédrale dans le détail Symboles et couleurs

26 Cloître Notre Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR

18.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 14:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Cette visite vous propose bien plus qu’une simple découverte c’est une véritable enquête visuelle et symbolique qui s’ouvre à vous. Grâce à vos jumelles, chaque recoin devient un territoire à explorer. Une cloche montée à l’envers, un visage caché dans la pierre, un détail sculpté chargé de sens.

Tout prend une nouvelle dimension. Mais au-delà de l’observation, cette visite vous invite au déchiffrage. Que signifient ces figures ? Pourquoi ces couleurs ? Quel rôle jouent-elles dans la lecture de l’édifice ? Les blasons des évêques, les motifs des clés de voûte ou les scènes sculptées deviennent autant de signes à interpréter. Et les vitraux, les plus anciens et les plus nombreux conservés au monde, ne sont pas qu’un feu d’artifice de lumière ils racontent, enseignent, codent. Le bleu de Chartres, le rouge flamboyant, les compositions chromatiques savamment ordonnées, tout concourt à transmettre un message à la fois spirituel et politique.

Prenez le temps d’admirer ce que voyaient les fidèles du Moyen Âge, mais aussi ce qu’ils comprenaient. A découvrir… 18.5 .

26 Cloître Notre Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This tour offers you much more than just a simple discovery: it’s a true visual and symbolic exploration that unfolds before you. With your binoculars, every nook and cranny becomes a territory to explore. An upside-down bell, a face hidden in the stone, a carved detail steeped in meaning.

L’événement Visite guidée La Cathédrale dans le détail Symboles et couleurs Chartres a été mis à jour le 2026-06-24 par OT CHARTRES