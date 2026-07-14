Informations pratiques

Chartres

Bilan de santé Atelier Info Jeunes Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-03 14:00:00

fin : 2026-09-03 17:00:00

Date(s) :

2026-09-03

Un espace pour parler de votre santé en toute confiance, simplement et sans jugement. Sur inscription.

Profitez d’un temps d’écoute, de conseils et d’accompagnement pour faire le point sur votre santé, vos démarches et vos questions. C’est aussi l’occasion de vérifier si vos vaccinations sont à jour et d’être conseillé(e) si besoin. .

34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

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English :

A space where you can talk about your health in complete confidence, simply and without judgment. Registration required.

L’événement Bilan de santé Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-07-02 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES