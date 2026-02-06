Cérémonie officielle du 82e anniversaire de la Libération de Chartres Chartres

Cérémonie officielle du 82e anniversaire de la Libération de Chartres

La Ville de Chartres célèbrera les 82 ans de la Libération de Chartres le dimanche 30 août 2026. La commémoration aura lieu en présence d’Hervé Jonathan, préfet d’Eure-et-Loir, de Jean-Pierre Gorges, maire de Chartres et du conseil municipal.

La cérémonie sera retransmise en direct sur la page Facebook de la Ville de Chartres. (Le Te Deum ne sera pas filmé) .

Place des Halles Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

The City of Chartres will celebrate the 82nd anniversary of the Liberation of Chartres on Sunday August 30, 2026. The commemoration will be attended by Hervé Jonathan, Prefect of Eure-et-Loir, Jean-Pierre Gorges, Mayor of Chartres, and the city council.

