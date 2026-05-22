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Point de l’IA Crée ta BD avec la BDnF Chartres

Point de l’IA Crée ta BD avec la BDnF Chartres

Point de l’IA Crée ta BD avec la BDnF Chartres mercredi 10 juin 2026.

Adresse : 1 Boulevard Maurice Viollette

Ville : 28000 Chartres

Département : Eure-et-Loir

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit

Chartres

Point de l’IA Crée ta BD avec la BDnF

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-10 11:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :
2026-06-10 2026-06-13

Compose tes planches de bande dessinée avec cette fabrique à BD développée par la BDnF !
Sur inscription. 7 participants maximum.   .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Compose your own comic strips with this comic book factory developed by the BDnF!

L’événement Point de l’IA Crée ta BD avec la BDnF Chartres a été mis à jour le 2026-05-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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