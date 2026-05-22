Chartres

Point de l’IA Crée ta BD avec la BDnF

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-10 11:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-10 2026-06-13

Compose tes planches de bande dessinée avec cette fabrique à BD développée par la BDnF !

Sur inscription. 7 participants maximum. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Compose your own comic strips with this comic book factory developed by the BDnF!

L’événement Point de l’IA Crée ta BD avec la BDnF Chartres a été mis à jour le 2026-05-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES