Chartres

Point de l’IA Préparez vos vacances avec l’IA

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-24 11:00:00

fin : 2026-06-24 12:00:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-06-27

Planifiez, gérez et organisez ses vacances avec différentes plateformes.

Sur inscription. 7 participants maximum. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Plan, manage and organize your customers’ vacations with a variety of platforms.

L’événement Point de l’IA Préparez vos vacances avec l’IA Chartres a été mis à jour le 2026-05-19 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES