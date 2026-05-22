Point de l’IA Préparez vos vacances avec l’IA Chartres
Point de l’IA Préparez vos vacances avec l’IA Chartres mercredi 24 juin 2026.
Chartres
Point de l’IA Préparez vos vacances avec l’IA
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-24 11:00:00
fin : 2026-06-24 12:00:00
Date(s) :
2026-06-24 2026-06-27
Planifiez, gérez et organisez ses vacances avec différentes plateformes.
Sur inscription. 7 participants maximum. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Plan, manage and organize your customers’ vacations with a variety of platforms.
L’événement Point de l’IA Préparez vos vacances avec l’IA Chartres a été mis à jour le 2026-05-19 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
À voir aussi à Chartres (Eure-et-Loir)
- Défilé Décalé Chartres 22 mai 2026
- Comédie musicale Bonne nouvelle Compagnie D’Pendanse Chartres 22 mai 2026
- Lectorale Raymond Queneau ou qu’il est beau mon Oulipo Chartres 23 mai 2026
- Cosi Fan Tutte ! Conservatoire Chartres 23 mai 2026
- Phase finale de Nationale 2 Masculine de volley-ball Chartres 23 mai 2026