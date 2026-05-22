Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Point de l’IA Préparez vos vacances avec l’IA Chartres

Point de l’IA Préparez vos vacances avec l’IA Chartres

Point de l’IA Préparez vos vacances avec l’IA Chartres mercredi 24 juin 2026.

Adresse : 1 Boulevard Maurice Viollette

Ville : 28000 Chartres

Département : Eure-et-Loir

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit

Chartres

Point de l’IA Préparez vos vacances avec l’IA

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-24 11:00:00
fin : 2026-06-24 12:00:00

Date(s) :
2026-06-24 2026-06-27

Planifiez, gérez et organisez ses vacances avec différentes plateformes.
Sur inscription. 7 participants maximum.   .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Plan, manage and organize your customers’ vacations with a variety of platforms.

L’événement Point de l’IA Préparez vos vacances avec l’IA Chartres a été mis à jour le 2026-05-19 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

À voir aussi à Chartres (Eure-et-Loir)